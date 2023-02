Tania Medina se somete a un cambio de look radical y enseña su nuevo pelo corto: “Ya no hay vuelta atrás”

¡ Tania Medina no deja de sorprendernos! Después de desvelar su pasado desconocido como cantante , la exconcursante de 'Supervivientes' se somete a un cambio de look radical y enseña su nuevo pelo corto en exclusiva en su canal de Mtmad. Tania que ha querido renovar su imagen y apuesta por un nuevo cambio para su melena y queda alucinada con el resultado que jamás se había planteado.

Tania quiere dar un nuevo cambio a su vida y opta por renovar su aspecto ¡Adiós melena! Esperemos que no se arrepienta... Porque es un antes y un después muy radical, la canaria nunca se había atrevido a este tipo de corte. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones ' nos lleva junto a ella al salón de la peluquería para que veamos todo el proceso y nos enseña en primicia el resultado de su gran cambio.

Tania revela su nuevo impresionante look, una nueva etapa comienza para ella y es que su nuevo pelo lo confirma. La influencer tenia muchas ganas de renovar su vieja melena y así ha hecho. La canaria nos deja impactados y por fin se atreve a dar un toque fresco al look que tanto tiempo llevaba soñando. Ya no hay vuelta atrás para Tania ¡Lo hecho, hecho está!