Sin pelos en la lengua, Tania ha explicado en exclusiva para su canal de mtmad toda la verdad de lo sucedido entre Stiven y ella tras su salida del programa. Muy decepcionada con ella misma y con mucho miedo de perder a Alejandro, a la influencer le ha costado mucho reconocer que tuvo algo con el murciano, pero ha llegado el día de esclarecer todo. ¿Mantuvieron relaciones sexuales en la habitación de hotel que compartieron? ¿Por qué no quiso contárselo a Alejandro, pese a no estar juntos? ¡Tenemos todas las respuestas en primicia! Además, la exconcursante de 'LIDLT' no ha podido evitar romper a llorar al hablar sobre su actual relación con el andaluz, del que sigue muy enamorada a pesar de los problemas que están teniendo. ¿Siguen juntos o han decidido darse un tiempo? ¡Descúbrelo en este vídeo!