Esta semana en 'Be Strong' tenemos un capítulo lleno de confesiones y salseos de pareja. Después de que Inma Campano se sincerase con ella sobre su relación con Julen y Mayka, Melodie Peñalver regresa otro viernes más, dispuesta a sacar de dudas a todos sus seguidores. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sentado junto a Beltrán para responder todas las preguntas más comprometidas y, de paso, aclarar en qué punto se entra su relación. Además, el empresario le ha pedido que se case con él, algo que ella no ha dudado en contestar en público diciéndole que no.