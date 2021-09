Sin pelos en la lengua, la de Elche se ha mojado como nunca y ha hecho frente a las constantes críticas y preguntas que recibe día tras día por parte de sus seguidores. Y es que muchos tachan a Melodie de ser una persona muy fría y seria, pero hay una verdadera razón por la que la it-girl nunca muestra su sonrisa y nos la ha contado en exclusiva para su canal de mtmad. Además, muy consciente del interés que este tema está suscitando, la it-girl ha asegurado que no tiene problema en reconocer cuando ha bloqueado a alguien en Instagram, confesando que prefiere actuar de manera tajante para "no ver lo que puede hacerle mucho daño". Por último, y después de su reciente ruptura, Melodie ha aclarado si se arrepiente de haber decidido no participar en 'La última tentación' junto a Beltrán, desvelando por qué nunca llegó a convencerle esa idea. ¡Dale al play y no te pierdas nada!