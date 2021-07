¡Hoy toca ponerse al día con las últimas tendencias de temporada! Después de abrirse en canal y sincerarse sobre su relación con Beltrán , esta semana, Melodie Peñalver cambia de mood y quiere aprovechar para desvelarnos todos sus secretos mejor guardados para lucir lookazos este verano. Como ya sabemos que, a un buen outfit, no le pueden faltar los complementos a juego, la que fuera participante de ‘ La isla de las tentaciones ’ nos ha abierto las puertas de su armario para enseñarnos su impresionante colección de bolsos y zapatos de marca con la que no defraudar este verano.

De colores muy brillantes o pastel, hasta algunos bolsos con cadenas o zapatos con chuña y tacones... A nuestra chica de Elche no hay tendencia que se le resista y no ha querido desaprovechar la oportunidad de revelarnos cuáles son sus favoritos y cuáles no ha usado todavía. ¿Su bolso más caro? ¿Cuántos tiene? ¿Y zapatos? Sin embargo, en este nuevo capítulo, la influencer no viene sola. Además de este ‘closet tour’, Melodie nos ha presentado a un amigo suyo de la infancia y nos ha contado como se conocieron. ¿Quieres estar a la última este verano? Pues no esperes más, dale play al vídeo y ¡no te pierdas ningún detalle!