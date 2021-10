Melodie Peñalver ha llegado a su límite. Después de confesar la crisis personal que está sufriendo tras su ruptura con Beltrán , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' no puede más y ha estallado tras verse envuelta en una nueva polémica. Harta de las especulaciones que se están generando, la influencer ha roto su silencio, sincerándose por primera vez sobre su enfrentamiento con Cristian Jerez por la custodia de su perro . Muy enfadada por todo lo que su exnovio ha contado públicamente, la de Elche ha dado la cara, contando en exclusiva toda la verdad sobre la guerra que tiene abierta con el que fuera su pareja, que la acusa de no dejarle ver a Milan, el pomerania que tenían en común cuando eran novios.

Cansada de que Cristian cuente mentiras sobre lo que ha pasado entre ellos tras el fin de su relación, Melodie ha explotado contra su ex, explicando el motivo real por el que el perro vive con ella. Y es que la it-girl no cree que las intenciones de Cristian sean sinceras y se ha enterado de muchas cosas que su expareja ha dicho y hecho a sus espaldas desde que rompiera con él en el programa. Alto y claro, la colaboradora del debate de las tentaciones ha arremetido contra el concursante de 'La última tentación', exponiendo por primera vez las verdaderas razones por las que su ex no está viendo a Milan a menudo: