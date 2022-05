Bea Retamal carga contra las amigas de Fani Carbajo tras su despedida de soltera: “Te das cuenta de quién tienes al lado”

Bea Retamal lo ha dado todo en la despedida de soltera de Fani Carbajo. Después de aclarar si tiene nuevo novio y mandar un mensaje a Dani García , la exconcursante de ‘Supervivientes’ nos ha contado todos los detalles de la despedida de su amiga. La influencer no puede perderse ninguna fiesta, pero tiene claro que esta despedida deja mucho que desear y que, al parecer, Fani no estaría rodeada de tan buenas amigas como parece . ¡Incluso la propia Estefanía estuvo a punto de cancelar la celebración debido a la mala actitud de sus amigas!

Los problemas para preparar la despedida de soltera hicieron que la futura novia no estuviese convencida del todo y que su actitud no fuese la más adecuada para la celebración. ¡Pero la cosa no acaba aquí! Lo que parecía ser una despedida tranquila, acabó convirtiéndose en un infierno cuando se quedaron tiradas en la carretera con los disfraces puestos. La influencer cuenta todos los detalles de lo que ocurrió hasta que, por fin, llegaron a la fiesta. ¿Cómo se tomó Fani este incidente?