Bea Retamal pide perdón a Cristina Porta tras opinar de su relación con Luis Pérez: "Podrías haberme llamado"

Bea Retamal está en todos los salseos. Después de hablar de su relación con Alejandro Bernardos y desvelar la reacción de Mayka Rivera, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido matizar unas palabras que han causado mucho revuelo. La influencer hizo un video en el que opinaba sin tapujos sobre el futuro de las relaciones de los famosos y Cristina Porta y su novio el futbolista Luis Pérez no se llevaron la mejor parte. La reportera no se quedaba callada y no dudaba en contestar a Bea. Más allá de lo que realmente piensa la influencer sobre la pareja, ha querido disculparse si en algún momento ha ofendido con sus palabras... Pero esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que ha dicho la periodista sobre ella.