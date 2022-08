Steisy, décima concursante confirmada de ‘Pesadilla en El paraíso’: “No va a ser fácil para Pablo, entro sin pensar en nada de fuera”

¡Tenemos notición! Desde 2016 no veíamos a Steisy en un programa, pero por fin entrará en uno de ellos. Después de confesar con todo detalle sus amantes de televisión, la exconcursante de ‘Supervivientes’ es la décima concursante confirmada de ‘Pesadilla en El paraíso’, el nuevo reality de Telecinco. Steisy está muy nerviosa a la par que emocionada, no sabe a qué personajes del mundo televisivo se va a encontrar, pero sí que tiene muy claro con quién no le gustaría convivir.