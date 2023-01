Steisy estalla contra los mensajes de odio que recibe por enseñar su cuerpo sin censura: “Tengo derecho a hacer lo que me de gana”

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lo tiene muy claro, nadie puede quitarle su derecho de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Steisy ha querido compartir en su canal de mtmad los comentarios que debe leer cada día por ser una persona natural, que no tiene pudor de mostrarse como Dios le trajo al mundo. Su cabreo llega en esta ocasión a niveles estratosféricos y da su más sincera opinión sobre aquellas personas que le insultan.

La exsuperviviente no se ha cortado un pelo para decir todo lo que piensa sobre las críticas, que en su mayoría son de mujeres. Nos ha dejado claro que le da igual lo que digan de ella, porque no piensa cambiar y lanza un importante mensaje para aquellos que no abren su mente. ¡Steisy es una mujer de armas tomar! Y pone en fila a todas esas personas que le han criticado y que intentan censurar su libertad.