Steisy comunica una importante decisión sobre su futuro con Pablo Pisa: “Es el mejor momento para formar una familia”

En este día tan especial, Steisy echa la vista atrás para reflexionar sobre su relación. Después de que Daniela Requena se sincerara con ella sobre su relación con Tom Brusse , la exconcursante de ‘ Pesadilla en el Paraíso’ comunica una importante decisión sobre su futuro con Pablo Pisa . La granadina celebra San Valentín no solo gritando a los cuatro vientos su amor por su pareja, también compartiendo que quiere ser madre.

La exsuperviviente tiene claro que su futuro es con Pablo Pisa y no ha dudado en compartir con todos nosotros esta noticia tan importante. A pesar de los baches por lo que ha pasado su relación, Steisy explica por qué ahora es el mejor momento para ampliar la familia . ¿Opinará su pareja lo mismo al respecto?

Además de anunciar esta noticia trascendental para el futuro de la pareja, Steisy echa la vista atrás para recordar los errores cometidos en su relación. No hay mejor forma de seguir hacia delante que analizar aquellas cosas que no se deben repetir, por este motivo la granadina recuerda una de sus peores broncas con Pablo Pisa y lanza un mensaje. No te pierdas este nuevo capítulo de ‘Bi happy’. ¡Solo en mtmad!