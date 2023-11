Steisy y Pablo Pisa descubren el sexo de su bebé y lo anuncian en exclusiva: “No contábamos con esto”

Esta semana Steisy y Pablo Pisa vuelven con uno de los capítulos más emotivos de su canal. Después de explicar cómo está viviendo su trastorno estando embarazada , la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' y su novio anuncian el sexo del bebé que están esperando, en exclusiva a través de su canal de mtmad. Los tortolitos acuden a su primera ecografía emocional y descubren por imprevisto si están esperando un niño o una niña. Un momento muy especial ante el que la pareja no ha podido evitar que se les escapase alguna que otra lágrima. ¡No te lo puedes perder!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su novio no esperaba para nada lo que ha pasado en este nuevo capítulo de 'Bi happy'. Steisy, que está ya en la semana 16 de su embarazo, ha decidido hacerse una ecografía 5D, en la que, para su sorpresa, los monitores han revelado de manera evidente el sexo de su bebé. A pesar de que no estaba entre los planes de la pareja averiguarlo, tal y como nos comentaron hace un par de semanas atrás, cuando explicaron el motivo por el que no iban a celebrar un 'gender reveal' , los influencers se han emocionado mucho con la noticia y han compartido con nosotros sus sensaciones al respecto.