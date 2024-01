La que fuera concursante de 'Supervivientes' y su novio no se callan nada en este nuevo capítulo de su canal en el que se sinceran sobre su vida sexual. A diferencia de lo que ocurre con muchas otras parejas, el embarazo no está afectando de manera positiva en las relaciones íntimas de Steisy y Pablo. Tanto es así que, incluso, el influecer ha llegado a pensar que su novia ya no siente atracción por él. ¡No te lo pierdas! Además, tras contar todos sus problemas en la cama, los futuros papás se replantean la opción de hacer un trío.