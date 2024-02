Steisy ya ha empezado la cuenta atrás para poder coger en brazos a su primera hija en común con Pablo Pisa . Después de desvelar el curioso parto que va a tener , la que fuera concursante de 'Supervivientes' se somete a una ecografía 5D y ve la cara de su bebé al detalle . Con muchos nervios, la influencer se somete a una decisiva ecografía en su séptimo mes de embarazo, en la que recibe una sorprendente noticia. Además, la andaluza descubre el asombroso parecido del rostro de Athenea con el de Pablo y su reacción no tiene desperdicio.

La ecografía en 5D que se ha hecho Steisy esta semana ha permitido que la pareja pueda ver la cara de Athenea con claridad y descubrir a quién de los dos va a parecerse más. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aprecia con detalle los rasgos de la niña y descubre que es igualita que Pablo Pisa. La influencer no ha podido evitar reaccionar a esta semejanza con su padre y no se ha mordido la lengua. La pareja encuentra muchos matices en sus ojos, labios...¡y hasta las orejas! ¡Descubre cómo le ha sentado a la influencer que su hija no se parezca a ella!