Steisy está deseando tener en sus brazos a su bebé y no aguanta más sin conocerla. Después de anunciar la decisión que ha tomado por el bien de su niña, la exconcursante de ‘Supervivientes’ y Pablo Pisa descubren cómo va a ser la cara de su hija Athenea . La que fuera tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ estoy muy ilusionada por el momento tan dulce que está atravesando y no ha podido resistir a la tentación de conocer a su primera hija en común con el influencer.

La llegada de Athenea está a la vuelta de la esquina y la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ quiere que ese momento llegue cuanto antes. Steisy está deseando ponerle cara a su primera hija y, por eso, ha decidido averiguar cómo va a ser su pequeña. La de Granada no da crédito al descubrirlo y llama a Pablo Pisa para enseñárselo . La pareja alucina con el resultado y no dudan en discutir a quién de los dos se parece más .

La pareja está muy ilusionada con su vida como padres y cualquier detalle hace que la emoción les desborde. Averiguar cómo va a ser la cara de su hija no iba a ser menos y los influencers reaccionan al verla por primera vez. Pablo y Steisy alucinan al ver el rostro de su hija al detalle y no pierden el tiempo en sacar todos los parecidos posibles. La influencer y su novio no se ponen de acuerdo y comparten la imagen para que sus seguidores opinen sin tapujos. ¡Descúbrelo!