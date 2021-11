Después de subir la temperatura de mtmad con un capítulo en el que Pablo y Steisy se ponían a prueba jugando al 'Yo nunca' y confesando todos sus secretos, esta semana en 'Bi happy', la que fuera concursante de 'Supervientes' ha querido mostrarnos su increíble colección de bolsos para hacer una reflexión sobre aquellas personas que se creen mejores por lucir complementos de lujo. La exconcursante de 'Solos' se ha roto al recordar su época más pobre, en la que no podía ni siquiera invitar a sus amigos del colegio a casa. Steisy no ha podido evitar emocionarse al hablar de los duros momentos que pasó cuando en su familia no tenían dinero. Mostrando su lado más vulnerable, la influencer ha terminado confesando por qué los niños no querían jugar con ella.