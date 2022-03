Steisy enseña las prendas más exclusivas de su armario y recuerda su dura infancia: “Toda mi ropa era regalada”

¡Steisy nos ha abierto las puertas de su armario! Después de comparar con Pablo a Georgina Rodríguez con Aurah Ruiz . La exconcursante de ‘ Supervivientes ’ ha aceptado el reto del ‘tag del armario’ para enseñarnos las prendas más exclusivas que guarda en él y, también, las más baratas. Además, Steisy ha recordado lo dura que fue su infancia en la que, en muchas ocasiones, su familia no tenía dinero para comprarle ropa o zapatillas de su talla.

Desde su prenda más cara, aquella que no ha podido aún tirar y hasta a la que siempre recurre para verse increíble. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha seleccionado las prendas que mejor podían responder a las preguntas del tag. Aunque tiene pasión por las marcas de lujo y hemos podido conocer cuál es su favorita, Steisy también recurre a las tiendas de ropa más comunes para lucir unos oufits de escándalo. Además, la influencer ha revelado lo que hace con las prendas que ya no le gustan o que ya no le valen. Steisy se ha atrevido con todo y ha sorprendido a Pablo de esta manera: