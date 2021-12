¡Episodio superimportante el de esta semana en Bi Happy! Y es que Steisy quiere tomarse el tiempo suficiente para aclarar cómo ha sido su relación con Julen de la Guerra , a quien conoce desde su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Los dos exconcursantes de 'MyHyV' tuvieron un fuerte enfrentamiento hace unos días en el plató de 'Secret Story', después de que el concursante se enterase de que Steisy le había criticado duramente. Ahora, la influencer quiere aclarar las cosas, ya que, como ella misma dice, en plató y durante un directo de televisión no se dispone del tiempo necesario para explicarlo todo bien. Por eso, dedica este episodio de su canal en mtmad para aclarar cómo está la cosa, realmente, con Julen.

Después de un vídeo en el que la vimos radiante tras mostrar los resultados de su liposucción y cuánto peso había perdido gracias a ella, esta semana Steisy viene a aclarar todo lo que ha pasado durante los años que han compartido de manera profesional. Además, confiesa que ella no ha mentido al dar su opinión sobre el paso de Julen por 'Secret Story', ya que ella es muy sincera y no se puede contener si algo no le ha gustado. Pero, ¿de dónde vienen todos estos malos rollos entre ellos? La influencer cree que Julen ha manipulado la situación, y así lo ha contado: