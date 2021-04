Luciendo cuerpazo y con una lencería que les queda de infarto, la exconcursante de ‘Supervivientes’ y el arquitecto no han dudado en vestirse con sus mejores galas para enfrentarse a este divertido reto desde su dormitorio. ¿Cuántas posiciones han conseguido hacer? ¿Cuál se les ha resistido? ¿Hay alguna que practican con regularidad? Entérate de todos los detalles en este divertido capítulo de ‘Bi happy’ en el que no hemos podido dejar de reírnos con nuestra pareja favorita. ¡Dale al play y no te pierdas nada!