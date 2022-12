¡ Mayka Rivera ya no puede ocultarlo más! Después de someterse a su segunda operación de pecho y mostrar el resultado , la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' habla sin tapujos sobre su reconciliación con Alejandro Bernardos y nos cuenta todos los detalles en exclusiva. Los continuos rumores y sus imágenes juntos han hecho que sea imposible ocultar que ha vuelto con el que fuera su novio. Muy emocionada e ilusionada por este nuevo capítulo de su historia de amor, la murciana ha querido compartir todo lo que ha pasado entre ellos durante estas últimas semanas. Además, Mayka ha opinado sobre el romance entre Ainhoa Benito y Alejandro .

Durante el tiempo que no han estado juntos, cada uno ha hecho sus vidas por separado. Hace solo unas semanas, La Cuernis sacaba a la luz las pruebas de un posible romance de Alejandro Bernardos, algo que no ha dejado indiferente a Mayka, que no ha dudado en opinar al respecto. Mayka desvela si conocía esta relación y opina sobre Ainhoa Benito. ¿Ha supuesto un bache en su reconciliación? La que fuera concursante en 'La última tentación' nos cuenta cómo lo ha vivido.