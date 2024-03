Mayka Rivera está viviendo un momento muy feliz que quiere compartir con sus seguidores. Después de aclarar cómo ha cambiado su vida tras su estancia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la exconcursante de ‘GH DÚO’ viaja a Tailandia con su nuevo novio . La influencer no ha podido resistirse y, tan solo dos semanas de terminar el reality, ha puesto rumbo a un destino de lo más exótico para disfrutar de su primera escapada en pareja .

Mayka Rivera no puede estar más ilusionada ha decidido no esconderlo más. La influencer se desplaza hasta Tailandia para vivir su primera aventura en pareja y lo larga todo sobre su historia de amor. ¡Dale al play y no te pierda la experiencia de la murciana en Tailandia con su nueva ilusión en un nuevo capítulo de ‘Blondy’! Solo en mtmad.