Mayka Rivera confiesa que está teniendo una bonita y sana relación con su novio, pero sus seguidores todavía no le ponen cara. En este capítulo, la exconcursante de ‘Gran Hermano Dúo’ confiesa el verdadero motivo por el que no enseña a su novio en redes sociales. La que fuera participante de 'La última tentación', que ha hablado claro de su relación con su chico en 'En todas las salsas' no ha dudado en explicar por qué ha tomado la decisión de esperar a mostrar a su novio, a pesar de que ya se conoce su identidad.