Mayka Rivera acaba de regresar de la grabación de 'La última tentación' y viene con ganas de caña. Si la semana pasada nos presentó a su hermana en exclusiva en su canal , esta toca sacar salseos. Pero no sobre ella, no, sobre los demás, que son más divertidos. ¡Esta vez le toca a Mayka convertirse en la jefa de mtmad! Y eso quiere decir que tendrá que decidir qué canales eliminaría, a quién contrataría y repartir unos tips para aquellos que ve más monótonos. Sin pelos en la lengua, la participante de ' La isla de las tentaciones ' ha lanzado una advertencia a Melodie Peñalver y ha cargado contra Oriana, Fani Carbajo o Danna Ponce.

Y la murciana lo tiene claro: ella va a ser sincera y va a reconocer aquello que lleva pensando mucho tiempo. ¿Quién le parece que tiene un mejor canal? ¿Con quién se ríe más? ¿Qué siente cuando los demás la critican a ella? ¿Quién es, según su opinión, el talento más soso? ¿Qué vídeos no se pierde nunca? ¿Cuáles no ha visto ni una sola vez? ¿A quién le gustaría tocarle un poquito "los huevecillos" como jefa? No te pierdas el nuevo episodio de 'Blondy by Mayka'.