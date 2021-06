¿Han tenido alguna bronca fuerte? ¿Hay terceras personas de por medio? Nuestras chicas de la isla llevaban poco tiempo viviendo juntas, pero han tomado una drástica decisión sobre el futuro de su convivencia que nos ha dejado helados. Por otro lado, las parejas han respondido a todos tipo de preguntas comprometidas y hemos visto como Mayka ha protagonizado un encontronazo con Alejandro al conocer que no la ve como la mujer de su vida y que cree que dentro de no mucho van a romper su relación. Además, a ella no le ha hecho ninguna gracia que su chico hable de su relación en pasado y no ha dudado en estallar.. Entérate de este y mucho más en este nuevo capítulo de ‘Blondy’, en exclusiva en mtmad.