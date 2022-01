Y es que su relación no siempre fue tan idílica como parece ahora. Tras el paso de su nuera por 'LIDLT' y su salto a la fama tras serle infiel a Pablo Moya, la madre de Alejandro no tenía muy buena impresión de Mayka y no ha dudado en decírselo a la cara. Además, este no es el único secreto que la madre del extronista de 'MyHyV' tiene: trabajó en televisión desde los 15 años y ha desvelado su amplia trayectoria delante de las cámaras ante el asombro de la novia de su hijo. Por otro lado, la suegra de Mayka ha confesado que piensa de su nuera en la actualidad, después de haberla conocido más en profundidad, y se ha atrevido a vaticinar cómo será el futuro de su relación con el exconcursante de 'La última tentación':