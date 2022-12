Además, Noemí ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fue su salto a la fama y los desafortunados comentarios que recibía al respecto . Ahora, convertida en influencer, no se libra del racismo y saca a la luz las complicadas situaciones que ha vivido por su condición racial. ¡Incluso habla de campañas que la han rechazado por ser gitana! La influencer no se calla y responde rotundamente a las críticas que ha recibido por parte de sus seguidores de su cuenta de Instagram .

Noemí Salazar está cansada de que no la consideren los 'suficientemente gitana o paya' y ha decidido contestar a todas las críticas. ¡La reina del brillo, no lo puede decir más claro! No te puedes perder este nuevo capítulo de 'Brillando con luz propia', solo en Mtmad.