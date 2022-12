Noemí Salazar cumple el deseo de sus seguidores y ¡por fin enseña su vestidor! Después acudir a una pedida gitana y explicar que sufre contracciones de Braxton Hicks , la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ realiza el tan ansiado ‘closet tour’ y hace un recorrido no solo por su ropa llena de brilli brilli, también por sus recuerdos, desde la primera prenda con la que apareció en televisión, hasta el cordón umbilical de Mimi.

El exclusivo vestidor de la reina del brillo está perfectamente colocado por una 'professional organiser' que trabaja para los futbolistas . Todo un orgullo para Noemí Salazar que disfruta explicando cómo está todo distribuido por temporadas, colores y formas. Ropa y zapatos no es lo único que podremos encontrar, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ guarda una gran c olección de joyas y sobre todo de fajas , ¡hay de todos los tipos!

El vestidor de la influencer no solo destaca por los vestidos llenos de pedrería confeccionados por su propia madre, sino también por los emotivos recuerdos que custodia como oro en paño. De su paso por ‘GH’, Noemí conserva todo tipo de cosas, pudiendo encontrar incluso un dibujo premonitorio de su hija Mimi. También, tiene la camiseta que lució en su primera aparición televisiva y no puede evitar echar la vista atrás y ver cómo todo ha cambiado.