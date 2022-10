Tony Spina cambia de look por primera vez en 10 años y a Marta Peñate no le gusta el resultado: decoloración, tinte platino y adiós a la barba

Tony Spina está listo para pegar el cambio. Después de ver el impresionante antes y después del corte de pelo de Gema Aldón , el que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se decolora el pelo y a Marta Peñate no le gusta el resultado . Con su particular relación de tira y afloja, la pareja se sumerge en esta aventura.

Tony ha pasado por distintos cambios a lo largo de su vida: mechas rubias, rapado, coleta... Aunque ha pasado por muchas fases, el color se le ha resistido y es hora de ponerle solución . Sin embargo, el italiano tiene claro que hay algo que es intocable. ¿Conseguirá Marta hacerle cambiar de opinión? La canaria no se queda contenta con ello y ha querido sacar provecho de acompañar a Tony haciendo su propio cambio de look.

Marta Peñate tenía muchas ganas de ver el gran cambio de su chico y parece que no ha quedado demasiado contenta con el resultado. La canaria, con la sinceridad que le caracteriza, no ha dudado en decirle a Tony todo lo que piensa . ¿Cómo reaccionará el exconcursante de 'Supervivientes' a las críticas de su novia?

Tony Spina tenía muchas ganas de hacerse un cambio de look y parece que el resultado ha creado algo de controversia en la pareja. ¡Dale al play y no te pierdas el impactante resultado del italiano en un nuevo capítulo de 'Cambio de look total', solo en mtmad!