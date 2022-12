Amor Romeira se somete a un cambio de look y opina de las declaraciones de su amiga Bea Retamal sobre las personas trans: "Carece de cultura"

¡Amor Romeira pasa por ‘Cambio de look total’ para dejar a todos sin palabras! Después de que Nico Craiu se hiciera un diseño de cejas y tinte de pestañas, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se somete a un cambio de look radical para cambiar su imagen por completo. La colaboradora está cansada de ver cambios de look a los que le faltan fuelle y ella está dispuesta a todo para marcar un antes y un después en el canal.