Pablo Pisa se somete a un cambio de look radical y Steisy alucina al ver el resultado: "A tu madre le va a dar un infarto"

Pablo Pisa empieza el año con un gran cambio de look. Después de que Patricia Pérez sorprendiese a Lester Luque con una noticia que no esperaba, el novio de Patricia Steisy llega a 'Cambio de look total' para sorprendernos y dar un cambio radical a su antigua melena rubia. La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' se ha quedado sin palabras con la nueva imagen de su chico y no ha dudado en opinar sobre el resultado.