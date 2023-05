Álex Sánchez busca verse totalmente diferente y no duda en acudir a mtmad para someterse a un increíble cambio de look. Después de que Darío Sélles hablase de su delicada situación con Sandra Férriz, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta con todo lujo de detalles su historia de amor con Paula Marrugat, su nueva novia. Además, no ha dudado en opinar sobre la inesperada relación de Marina López y Nico Craiu.