Avance exclusivo | Tania Déniz estrena 'Tremenda chicharrera', su primera canción, con un claro mensaje para Albert Barranco

Descubre la nueva faceta de la influencer como cantante en este adelanto exclusivo de su primera canción y no te pierdas el estreno del videoclip el jueves 20 de julio en mtmad y un día antes en Mitele Plus. ¡Dale al play y que comience la magia de 'Cantaditas, el nuevo formato original de mtmad!

Los salseos hechos canción llegan a mtmad con este novedoso formato original en el que nuestros talentos se lanzan a dar la nota y mostrar sus dotes interpretativas. No te pierdas el estreno de la mano de Tania Déniz este jueves 20 de julio en mtmad y un día antes en Mitele Plus. Además, podrás ver todo el proceso de cómo se ha llevado a cabo la grabación del tema y del videoclip en un divertido 'Making of'. ¡No te lo puedes perder!