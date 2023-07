Cantaditas #1 | Tremenda chicharrera by Tania Déniz

¡ Arranca 'Cantaditas' , el formato en el que veremos a los rostros más conocidos del panorama en la piel de auténticos cantantes! Tania Déniz se lanza al estudio de grabación para crear ‘Tremenda chicharrera’ , el single con el que quiere dar carpetazo definitivo a su relación con Albert Barranco y contar todo lo que no se sabe hasta ahora. La exconcursante de ' La isla de las tentaciones' inaugura el formato ‘Cantaditas’ con un regaeton de lo más pegadizo con el que pretende desenmascarar a la que fuera su pareja tras su polémica ruptura por una deslealtad del extronista . La influencer se pone manos a la obra con una letra cargada de pullitas para el catalán y su entorno más cercano.

Acuñando uno de los términos más representativos de Canarias, Tania demuestra que es la más ‘chicharrera’ con un temazo muy acorde con el verano. Pero la influencer no se ha lanzado a esta aventura en solitario ya que, su inseparable, Ana Nicolás , tiene algunas apariciones estelares durante el videoclip que no te puedes perder.

Tania tiene muy claro que las mujeres ya no lloran y no ha dudado en expresar cómo se ha sentido en su relación con Barranco. La canaria carga contra el catalán y saca a relucir los aspectos más polémicos de su relación: el tatuaje, la amiga especial del extronista e incluso la relación con su suegra. ¡La influencer no se calla nada!