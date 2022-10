¡Ya no queda nada para poder ver al hacker más retorcido poniendo contra las cuerdas a seis nuevos participantes! La casa de 'Celebrity Game Over' abre las puertas a Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Mar López, Diego Pérez, Lola Mencía y Amor Romeira para destapar su verdadera cara. En un reality en el que nada es lo que parece, los participantes no tendrán únicamente que intentar conservar sus ‘fakes’, también tendrán que enfrentarse a sus cuentas pendientes y una convivencia llena de trampas que harán temblar los cimientos de la casa.