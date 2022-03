¡Pero esto no es todo! Manuel levanta pasiones dentro y fuera del reality y es que Gal·la no es la única que no le pierde de vista… Jorge Cyrus también tiene ojos para el gaditano, aunque tiene una información sobre él que puede que no le siente nada bien. ¿Cómo reaccionará Manuel ante las insinuaciones de Jorge Cyrus? Descúbrelo en el siguiente vídeo: