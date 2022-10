Los nuevos participantes de 'Celebrity Game Over 2' estaban expectantes por averiguar con quién iban a compartir esta experiencia. Aunque las noticias no son del todo agradables para Diego Pérez, ya que vivirá esta aventura junto a Lola Mencía, lo cierto es que se ha quedado encantado al conocer a Mar López. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no se esconde y confiesa lo que le parece la influencer, pero Amor Romeira, que no se calla con nada, no duda en dar su opinión. ¡La cosa está que arde!