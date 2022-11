Diego explica por qué no quiere compartir la custodia de Horus con Lola: “Yo no lloro, pero también sufro”

¡La guerra por la custodia de Horus no cesa! Lola Mencía no se cansa de repetir lo mucho que echa de menos a su perro y lo que necesita estar a su lado. Pero esta vez Diego Pérez no se calla y decide contar los motivos por los que no quiere compartir la custodia de Horus con Lola. Los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ protagonizan un tenso cara a cara cargado de reproches.