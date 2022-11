Amor, muy decepcionada con Diego tras conocer el motivo por el que se ha liado con ella: “Ha jugado con sus sentimientos, no puedo creerlo”

Amor Romeira es toda una experta en relities piensa que es la mayor jugadora, una gran traición le ha hecho abrir los ojos y darse cuenta de lo equivocada que estaba. La canaria ha descubierto que Diego Pérez ha jugado con ella y no puede creerse el motivo por el que se ha liado con ella tan apasionadamente.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no puede ocultar lo decepcionada que está con su compañero y desvela las retorcidas estrategias del exviceverso. El resto de la casa no tarda en posicionarse y dar su opinión más sincera respecto al tema. ¿Es el fin de una de las amistades más sólidas de ‘Celebrity Game Over 2’?