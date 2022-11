Cristina Porta acusa a Gianmarco de atacarla en las pruebas para no mojarse: “Me parece ridículo, eres una persona sibilina”

La relación entre Gianmarco Onestini y Cristina Porta es una montaña rusa. La periodista está cansada de que el italiano la tenga en su punto de mira y le acusa de no querer mojarse con el resto de sus compañeros en las pruebas. Cristina no puede más y estalla contra el italiano diciendo lo que realmente piensa de él.

Si a veces parece que el rencor entre ellos ha desaparecido, otras, no tardan en tirarse los trastos a la cabeza. En esta ocasión, el juego de los pecados hace que la tensión entre ellos estalle y el cruce de acusaciones entre ellos no cesa. La palabra ‘envidia’ hace mucho daño a Cristina, quien acaba argumentando por qué Gianmarco se lo merece más que ella. ¡Dale al play y no te pierdas cuáles son sus razones!