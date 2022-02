Uno de los símbolos más característicos y reconocibles de las redes sociales es el corazón, también conocido como 'like'. En 'Celebrity Game Over', esta símbolo aparece invertido, a modo de 'antilike', y jugará un papel muy importante en la dinámica del formato. Los participantes, denominados 'impostores', dispondrán de cuatro vidas que tendrán que aprovechar al máximo para conseguir que el hacker no invierta el 'me gusta' que enmascara sus aparentes vidas idílicas. ¿Lo conseguirán? No puedes perderte todo lo que hemos preparado para ellos...