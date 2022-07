Sandra Pica responde a Julen y cuenta toda la verdad sobre su ruptura: “No voy a dejar que me pisen y ser la mala”

Sandra Pica ha decidido no callarse. Tras abrir su nuevo negocio junto a su hermana y enseñarnos su impresionante local en el día de su apertura, la que fuera concursante de ‘Secret Story’ rompe su silencio en exclusiva en su canal de mtmad tras escuchar las palabras que su exnovio le ha dedicado en su último vídeo. Aunque en un principio no quiso hacer públicos todos los detalles de su ruptura, la influencer no ha podido evitar defenderse de las acusaciones de Julen de la Guerra tras su ruptura, contando por primera vez toda la verdad sobre el fin de su relación.