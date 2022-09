Sandra Pica nos abre las puertas de su exclusivo vestidor: desde su colección de bolsos y accesorios hasta su prenda de lujo más cara

Sandra Pica no desperdicia una semana sin sorprendernos con los detalles de su nueva casa. Después de contarlo todo sobre sus fiestas más locas junto a Silvia Nassera, la que fuera concursante de 'Secret Story' nos invita a conocer una de sus partes favoritas de su nuevo hogar. La influencer nos abre las puertas de su exclusivo vestidor y nos muestra todos sus secretos. Desde su impresionante colección de bolsos hasta sus prendas más lujosas, Sandra no se deja ningún rincón de su espectacular vestidor. Y es que no es para menos, ya que este rincón de la casa va a despertar muchas envidias. El impresionante tamaño de la estancia y los bolsazos de la influencer te dejarán con la boca abierta.