Y es que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', desde muy pequeña, llama "papá" a la pareja de su madre y tiene una atípica relación con su padre biológico, sobre la que se ha pronunciado en primicia en su canal de mtmad. La influencer ha pasado por todo tipo de estados leyendo las suposiciones: desde emoción con una de sus seguidoras cuando habla de su valentía, hasta el enfado cuando la acusan de no tener una relación tan idílica como dice con Julen por no exponerla en redes sociales. También, ha querido zanjar la polémica que gira en torno a la riqueza económica de su familia. ¡Sandra no se calla nada!