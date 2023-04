Laura Casabela y Cristian Llorca han esperado durante mucho tiempo este momento. Después de desvelar cómo ha reaccionado su hijo Adam a la noticia de su embarazo , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ descubre el sexo de su bebé en la ceremonia del ‘gender reveal’ en exclusiva en su canal de mtmad. La pareja ha reunido a sus familiares y seres queridos para hacerles partícipes de un momento tan emotivo para ellos. Laura ha querido que se mojen y les ha preguntado uno a uno qué sexo quieren que sea el bebé. Pese a que no se ponen de acuerdo, ellos también tienen su propia apuesta y la han compartido con nosotros.

Aunque Laura y Cristian ya tienen hijos con otras parejas, la llegada de su primer hijo en común es muy especial para ellos y han querido celebrarlo como si no hubiera un mañana. La pareja ha preparado una fiesta por todo lo alto donde la comida, el algodón de azúcar temático y los vídeos 360 no han podido faltar. Con tanto dulce, Laura no ha podido evitar hablar de los antojos que está teniendo últimamente.