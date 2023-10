Laura Casabela tiene las hormonas revolucionadas y nota que en ocasiones todo se le viene encima. Después de contar el contratiempo que arruinó su 'gender reveal ', la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la soledad que siente y la posibilidad de separarse de Cristian Llorca tras dar a luz a su hija . La influencer se abre en canal y además da respuesta a algunas de las cuestiones que más le han hecho durante estos meses: ¿Se ha quedado embarazada por dinero? ¿Le preocupa no recuperarse físicamente? ¿Le da miedo que termine su relación? La exparticipante de 'MyHyV' nos lo aclara todo y reflexiona sobre el difícil momento que atraviesa.

