Laura Casabela y su novio vienen con un capítulo cargadito de salseo. Después de hablar del fin de su relación con sus amigas al dar a luz, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ y Cristian Llorca opinan sin filtro sobre las parejas de ‘LIDLT’. La pareja, que no ha podido resistirse a engancharse al programa, tiene muchísimas cosas que decir tras los dos capítulos que se han emitido y no han podido evitar pensar qué harían en su situación. Sin embargo, los influencers no se ponen de acuerdo y surgen las discrepancias entre ellos.