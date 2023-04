¿Sigue siendo necesario pasar por el tacto rectal para comprobar cómo está la próstata?

El tacto rectal es una herramienta más que tiene el urólogo para examinar al paciente. Pero ni es obligatoria ni es imprescindible, al menos en una primera consulta. Tampoco es infalible para detectar el cáncer de próstata, ya que solo permite explorar la parte más periférica de esa glándula. Algunos cánceres ocurren en una zona que no se puede alcanzar fácilmente con el dedo. En cualquier caso, el doctor insiste en que que el tacto rectal "no debe ser el motivo que nos infunda miedo para no ir al urólogo".