¡El capítulo de hoy es una verdadera bomba! Bea Retamal no ha podido callarse más y ha explotado. Después de que los protagonistas de ‘De locos’ nos revelasen todo lo que no se vio en el aniversario de mtmad y opinasen sobre sus compañeros, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sentado frente a la cámara junto a Dani para desenmascarar con pruebas a Adara Molinero. La influencer está harta de que la participante de ‘Secret Story’ hable de ella ha decidido ponerle los puntos sobre las íes para zanjar de una vez por todas su guerra abierta desde 'GH 17'. Pero Bea, no solo ha hablado, sino que también ha aportado varios vídeos que demuestran las constantes contradicciones de la madrileña.