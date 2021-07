Verde, azul, lila... la que también fuera participante de 'Supervivientes' tiene muy claro que quiere sentirse especial y darle a su imagen un toque de originalidad y frescura. Pero parece que su estilista no está muy de acuerdo con las internaciones de su clienta y ha optado por tomarse la licencia de elegir por ella el color que va a lucir a partir de ahora. Además, Bea ha decidido quitarse las extensiones y mostrar al mundo cómo es su pelo corto, muy orgullosa y sin ningún tipo de complejo. Ya en casa, y después de una semana ocultando su nueva imagen, la exconcursante de 'GH' por fin nos ha dejado ver el resultado y ha desvelado en primicia que las cosas no han salido como esperaba, por lo que no ha quedado muy satisfecha con la decisión que ha tomado su peluquero. ¿Con qué color se ha atrevido esta vez? ¿Cómo se ha quedado el participante de 'La isla de las tentaciones' al ver el nuevo look de su novia? Por último, la pareja ha repasado con fotos todos los cambios de imagen a los que se han sometido en su vida, opinando sobre cuál les quedaba mejor. ¡Descubre en este vídeo su asombroso cambio!