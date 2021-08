Un jueves más, Danea vuelve a mtmad con un capítulo lleno de salseos y confesiones que no van a dejar indiferente a nadie. En esta ocasión, y después de someterse a una prueba de fertilidad y hablar sobre sus planes de ser padres, la pareja se ha enfrentado a las preguntas más comprometidas e indiscretas en el popular tag '¿Quién es más probable que...?'. Lo que en un principio parecía un inofensivo reto ha terminado sacando a la luz algunas declaraciones que han provocado una discusión entre ambos. Y es que Dani G. ha desvelado que no tiene claros sus sentimientos por Bea Retamal, asegurando no saber si está enamorado de la valenciana. Algo que no ha hecho nada de gracia a la exconcursante de 'GH', que no ha dudado en estallar contra el participante de 'La isla de las tentaciones' al escuchar sus palabras.